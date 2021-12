Omofobia: Vito, 'continuo mie battaglie e non andrò via' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Ormai in Forza Italia si litiga per un emendamento, tra i tanti che se ne presentano su tutto, solo perché parla di sostegno al percorso di transizione ed alla fine viene pure ritirato! Io non ritirerò niente e non smetterò di dire come la penso! E naturalmente non me ne andrò via, credo siano altr* ad essere fuori luogo con i loro comportamenti!” Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Ormai in Forza Italia si litiga per un emendamento, tra i tanti che se ne presentano su tutto, solo perché parla di sostegno al percorso di transizione ed alla fine viene pure ritirato! Io non ritirerò niente e non smetterò di dire come la penso! E naturalmente non me nevia, credo siano altr* ad essere fuori luogo con i loro comportamenti!” Lo scrive su Twitter Elio, deputato di Forza Italia.

Advertising

elio_vito : A Napoli, nella mia Napoli??, un ennesimo episodio di omofobia, che vergogna. Non serviva la legge Zan, eh, bastavan… - Vito_Cipolla : RT @FratellidItalia: La sinistra non ha proprio nulla da dire contro questa palese discriminazione nei confronti degli omosessuali? Oppure… - elio_vito : A Napoli, nella mia Napoli??, un ennesimo episodio di omofobia, che vergogna. Non serviva la legge Zan, eh, bastavan… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Vito 25 Novembre 2021: gli uomini si attivano contro la violenza sulle donne ... eliminando sempre di più nelle nostre società la misoginia, l'omofobia, la transfobia. La ... Conversano Massimo Casacchia, L'Aquila Stefano Ciccone, Roma Marco Deriu, Parma Vito Di Leo, Milano Alberto ...

"Nessuno dentro Forza Italia è berlusconiano come me. Nemmeno Berlusconi" Elio Vito, militante, deputato, politico e ora anche star social. Ormai è un mito di Twitter e ... che vota leggi contro matrimoni egualitari e blocca quelle anti omofobia. Per le unioni civili fu data ...

Omofobia: Vito, 'continuo mie battaglie e non andrò via' Il Tempo Omofobia: Vito, ‘continuo mie battaglie e non andrò via’ Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Ormai in Forza Italia si litiga per un emendamento, tra i tanti che se ne presentano su tutto, solo perché parla di sostegno al percorso di transizione ed alla fine viene p ...

Esiste un centro-destra alternativo a quello nazionalista? L’intervista all’On. Elio Vito Di Matteo Galasso La coalizione di centro-destra, che dopo tre anni dalla sua formazione – elezioni politiche del 2018 –ha riscontrato per la prima volta una sconfitta effettiva alle elezioni comunali ...

... eliminando sempre di più nelle nostre società la misoginia, l', la transfobia. La ... Conversano Massimo Casacchia, L'Aquila Stefano Ciccone, Roma Marco Deriu, ParmaDi Leo, Milano Alberto ...Elio, militante, deputato, politico e ora anche star social. Ormai è un mito di Twitter e ... che vota leggi contro matrimoni egualitari e blocca quelle anti. Per le unioni civili fu data ...Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Ormai in Forza Italia si litiga per un emendamento, tra i tanti che se ne presentano su tutto, solo perché parla di sostegno al percorso di transizione ed alla fine viene p ...Di Matteo Galasso La coalizione di centro-destra, che dopo tre anni dalla sua formazione – elezioni politiche del 2018 –ha riscontrato per la prima volta una sconfitta effettiva alle elezioni comunali ...