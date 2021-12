L’operatore sanitario che affronta in piazza i no-vax per contrastare le fake news (Di domenica 5 dicembre 2021) Tra i tanti no-vax e no Green pass che in queste settimane stanno scendendo in piazza c’è anche lui, Stanislav Nizzi, un ragazzo di soli 21 anni. È un operatore sanitario e lavora a Como dentro ad un’ambulanza. Durante la manifestazione dei No Green Pass, ha deciso di scendere in piazza Duomo a Milano per far sentire la sua voce. E proprio nel corso dell’ultima manifestazione ha parlato a Repubblica delle ragioni che lo hanno spinto nelle piazze. “Ho vissuto la realtà di Bergamo, Como e Milano. Sono venuto già la settimana scorsa in piazza per caso e mi sono imbattuto in persone con idee molto confuse. Non è la classica persona che mi dice ‘io sono no vax’. Era in teoria un corteo per il no Green pass e siamo passati ai negazionisti. Ci sono persone che mi dicono che c’è il 5G dentro al vaccino, che non sanno cosa c’è ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Tra i tanti no-vax e no Green pass che in queste settimane stanno scendendo inc’è anche lui, Stanislav Nizzi, un ragazzo di soli 21 anni. È un operatoree lavora a Como dentro ad un’ambulanza. Durante la manifestazione dei No Green Pass, ha deciso di scendere inDuomo a Milano per far sentire la sua voce. E proprio nel corso dell’ultima manifestazione ha parlato a Repubblica delle ragioni che lo hanno spinto nelle piazze. “Ho vissuto la realtà di Bergamo, Como e Milano. Sono venuto già la settimana scorsa inper caso e mi sono imbattuto in persone con idee molto confuse. Non è la classica persona che mi dice ‘io sono no vax’. Era in teoria un corteo per il no Green pass e siamo passati ai negazionisti. Ci sono persone che mi dicono che c’è il 5G dentro al vaccino, che non sanno cosa c’è ...

Advertising

HuffPostItalia : Stanislav, l'operatore sanitario che affronta la piazza no vax nonostante le minacce di morte - WeWillWin62 : Satanislv e le minacce di 'morte' ahahahah Stanislav, l'operatore sanitario che affronta la piazza no vax nonostan… - Artlandis : Breve video del coraggioso Stanilslav (che ha ricevuto minacce di morte e insulti dai 'pacifici' e 'mai pericolosi'… - maurizio85m : Chapeau per Stanislav. Se capiti a Firenze vengo con te. Non per parlare (dato che non sono un medico) ma per soste… - EmyRoyaleagle : RT @AlfioKrancic: -

Ultime Notizie dalla rete : L’operatore sanitario Stanislav, l'operatore sanitario che affronta la piazza no vax nonostante le minacce di morte Repubblica TV