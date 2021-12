Lipsia | esonerato Marsch | caccia al successore | Fonseca in pole

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ilhal’allenatore Jesse. Pessimo avvio in campionato, eliminazione dalla Champions e la sconfitta contro l’Union Berlino di venerdì ha fatto traboccare il vaso e la dirigenza della squadra Red Bull ha deciso di dare il benservito all’allenatore. Al suo posto per il momento il vice Beierlorzer contro il City in Champions, poi però èale sembra favorito l’ex allenatore della Roma, Paulo. SportFace.

Commenta per primo L'RBe il tecnico Jesse Marsch hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto che li legava fino a giugno 2023. La decisione di sollevare dall'incarico l'allenatore statunitense è arrivata ...Il 63enne tecnico tedesco exe Schalke 04 subentra a Ole Solskjaer,una settimana fa. Dopo la fine della stagione Rangnick continuerà come consulente per altri due anni.Il Lipsia ha esonerato l’allenatore Jesse Marsch. Pessimo avvio in campionato, eliminazione dalla Champions e la sconfitta contro l’Union Berlino di venerdì ha fatto traboccare il vaso e la dirigenza ...Esonero ufficializzato per il tecnico tedesco. Fatali le tre sconfitte consecutive arrivate nelle ultime settimane, nei prossimi giorni il sostituto.