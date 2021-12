Juventus indietro in classifica, Allegri: "Davanti corrono ma le cose cambieranno" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel post partita di Juventus-Genoa, vinta per 2-0 dai bianconeri, è intervenuto ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri, allenatore della Vecchia Signora. Ha parlato della situazione in classifica della sua squadra e della corsa alla Champions League. Di seguito le sue parole: Juventus, Allegri "Champions League? Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina. Quelle 4 Davanti stanno andando molto bene, meritano le posizioni che hanno, poi magari a fine anno le cose cambiano. Noi abbiamo un nostro obiettivo ed era importante oggi arrivare a 27 punti. Vedremo passo dopo passo cosa succede”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel post partita di-Genoa, vinta per 2-0 dai bianconeri, è intervenuto ai microfoni di DAZN Massimiliano, allenatore della Vecchia Signora. Ha parlato della situazione indella sua squadra e della corsa alla Champions League. Di seguito le sue parole:"Champions League? Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina. Quelle 4stanno andando molto bene, meritano le posizioni che hanno, poi magari a fine anno lecambiano. Noi abbiamo un nostro obiettivo ed era importante oggi arrivare a 27 punti. Vedremo passo dopo passo cosa succede”.

