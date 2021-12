I partiti e la manovra da chiudere. Il Pd: poi parleremo insieme del Quirinale (Di domenica 5 dicembre 2021) Taglia corto Enrico Letta: "Leggo retroscena sui giornali su quel che penserei o farei sul Quirinale. Oggi che avrei scelto Draghi, ieri che avrei incontrato Giorgia Meloni, ieri l'altro... Non c'è ... Leggi su corriere (Di domenica 5 dicembre 2021) Taglia corto Enrico Letta: "Leggo retroscena sui giornali su quel che penserei o farei sul. Oggi che avrei scelto Draghi, ieri che avrei incontrato Giorgia Meloni, ieri l'altro... Non c'è ...

Corriere : I partiti e la manovra economica da chiudere. Il Pd: «Solo dopo parleremo insieme del... - PSIReggioemilia : @ilriformista descrive scenario inaspettato. #Draghi, stufo dei partiti, starebbe pensando, dopo la manovra, di dim… - dvcaradonna : RT @CaressaGiovanni: Manovra: non c'è intesa Cdm, salta #ContributodiSolidarieta, votano contro i partiti di centrodestra. #elemosina Vigna… - foggylady : RT @CaressaGiovanni: Manovra: non c'è intesa Cdm, salta #ContributodiSolidarieta, votano contro i partiti di centrodestra. #elemosina Vigna… - CaressaGiovanni : Manovra: non c'è intesa Cdm, salta #ContributodiSolidarieta, votano contro i partiti di centrodestra. #elemosina Vi… -