Calcio | Serie A | Sampdoria-Lazio 1-3**

(Di domenica 5 dicembre 2021) Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - Labatte 3-1 lain un match della 16/a giornata diA, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match il gol di Milinkovic-Savic al 7' e la doppietta di Immobile al 17' e al 37'. Di Gabbiadini all'89' il gol della bandiera dei padroni di casa. Al 67' Milinkovi-Savic espulso per doppia ammonizione. In classifica i biancocelesti agganciano la Roma al sesto posto con 25 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 15 in quindicesima posizione insieme al Venezia.

Advertising

Gazzetta_it : Segna un gol al mese: è Dybala il bomber che serve alla Juve? Cosa dice la sua storia - Tommasolabate : Domani saranno 4214 giorni dall’ultima volta, al Bernabeu. L’ultima notte, stanotte, che sarà insonne. Poi l’Interi… - sportface2016 : La seconda parte dell'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Ho fatto un discorso con il pres. Poi, magari, do… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Lazio 1-3: Sarri ritrova la vittoria dopo tre giornate a secco - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Lazio 1-3: Sarri ritrova la vittoria dopo tre giornate a secco -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

Eurosport.it

GENOVA - Tutto facile per la Lazio , che sbanca il Ferraris e batte 3 - 1 la Sampdoria . Le reti biancocelesti arrivano nel primo tempo, con Milinkovic - Savic (poi espulso a metà secondo tempo per ...Una partita da dottor Jekill e mister Hide quella dell' oggi al Penzo di . Il quinto derby veneto in tra le due squadre finisce ancora con una vittoria dei gialloblù, la quarta, dopo un primo tempo in ...Sedicesima giornata della Serie A di calcio 2021 che ha visto in campo alle 18 Lazio e Sampdoria, con i genovesi che non sono riusciti ad imporre il fattore campo, cedendo per 3-0. Pronti-via ecco la ...Il Borgo San Donnino non sa più vincere, anche se la squadra borghigiana torna a muovere la classifica. Il pareggio maturato al “Ballotta” con la Bagnolese lascia l’amaro in bocca alla squadra di Gian ...