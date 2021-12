Tennis | Djokovic | “Australian Open? Molto presto lo saprete”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 dicembre 2021) “” Novakprenderà una decisione circa la sua partecipazione agli2021. Il numero 1 al mondo ha conquistato tre dei quattro Slam della stagione 2021, chiudendo una sconfitta in Coppa Davis. Il serbo però non è ancora certo di partecipare al torneoo, in programma dal 17 al 30 gennaio, dove potranno partecipare solo i giocatori vaccinati. Il 34enne si è rifiutato di dire se sia o meno vaccinato contro il coronavirus e dunque non è assicurata la sua presenza in Australia. “Capisco che tu voglia risposte su dove e come inizierò la nuova stagione, ma vedremo cosa riserva il futuro. Non posso darvi una data, ma ovviamente gliarriveranno, quindi lo...