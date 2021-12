Serie B, Lecce in testa: Gargiulo e Majer piegano la Reggina 2 - 0 (Di sabato 4 dicembre 2021) Lecce - Con una rete per tempo, firmate Gargiulo e Majer, il Lecce supera la Reggina con il punteggio di due reti a zero e si prende, momentaneamente, la vetta della classifica salendo a quota 31 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)- Con una rete per tempo, firmate, ilsupera lacon il punteggio di due reti a zero e si prende, momentaneamente, la vetta della classifica salendo a quota 31 ...

