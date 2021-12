Se hai bisogno di un favore, chiedilo ad uno di questi cinque segni! (Di sabato 4 dicembre 2021) Pensi di essere tra i segni zodiacali più gentili dell’oroscopo? Scopriamolo con la classifica: quante vecchiette aiuti ad attraversare la strada? Va bene, va bene, lo sappiamo: non ci sono vecchiette ad ogni angolo di strada, inermi di fronte a delle strisce pedonali non segnatale in maniere adeguata e, quindi, non hai tante occasioni per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 4 dicembre 2021) Pensi di essere tra i segni zodiacali più gentili dell’oroscopo? Scopriamolo con la classifica: quante vecchiette aiuti ad attraversare la strada? Va bene, va bene, lo sappiamo: non ci sono vecchiette ad ogni angolo di strada, inermi di fronte a delle strisce pedonali non segnatale in maniere adeguata e, quindi, non hai tante occasioni per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : @FraCortucci Somaro: la patente indica l'aver conseguito una competenza a seguito di studio e esame. Da quando hai… - _sere1325 : RT @voglioilnulla: Biagio “LULÙ NON SEI SOLA,SE HAI BISOGNO AD OGNI ORA CHIAMAMI” Giacomo le porta una tisana relax e le dice “LULÙ NON TI… - Avvocato__RS : @eroilroscio Se hai bisogno a disposizione ???? - amolafigona : RT @mamma_separata: RT se hai bisogno di una milf porca come me???? - rachele98_ : RT @theunknovn: a volte hai solo bisogno di sentire quanto sei importante per qualcuno -