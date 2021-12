Sarri vuole tre aquisti, ma non è scontato che Lotito lo accontenti: il nodo resta l’indice di liquidità (Di sabato 4 dicembre 2021) Maurizio Sarri ha iniziato a parlare di mercato anche in conferenza stampa, non più soltanto nelle riunioni interne con la dirigenza del club. Il tecnico della Lazio chiede tre innesti: un difensore centrale, un terzino sinistro e un vice Immobile. Le carenze riguardano soprattutto quelle posizioni. Ma, scrive il Corriere Roma, non è detto che il club lo accontenti. “Ma non è scontato – non lo è affatto – che vengano assecondate dalla società. Tra i motivi, rispunta il famoso indice di liquidità: se non riesce a operare qualche cessione, la Lazio rischia di essere di nuovo fuori dai parametri che permettono di muoversi sul mercato in entrata”. In estate, la Lazio ha dovuto attendere la cessione di Correa prima di tesserare gli ultimi arrivati; ora la situazione potrebbe riproporsi. “L’operazione che sistemerebbe molte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Maurizioha iniziato a parlare di mercato anche in conferenza stampa, non più soltanto nelle riunioni interne con la dirigenza del club. Il tecnico della Lazio chiede tre innesti: un difensore centrale, un terzino sinistro e un vice Immobile. Le carenze riguardano soprattutto quelle posizioni. Ma, scrive il Corriere Roma, non è detto che il club lo. “Ma non è– non lo è affatto – che vengano assecondate dalla società. Tra i motivi, rispunta il famoso indice di: se non riesce a operare qualche cessione, la Lazio rischia di essere di nuovo fuori dai parametri che permettono di muoversi sul mercato in entrata”. In estate, la Lazio ha dovuto attendere la cessione di Correa prima di tesserare gli ultimi arrivati; ora la situazione potrebbe riproporsi. “L’operazione che sistemerebbe molte ...

