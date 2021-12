Paolo Rossi e Federica Cappelletti, storia di un grande amore. In un libro (Di sabato 4 dicembre 2021) Federica Cappelletti , moglie del grande campione Paolo Rossi , il 6 dicembre alle 18 a Firenze, al Conventino Caffè Letterario in via Giano della Bella 20, presenterà il libro 'Per sempre noi due. Le ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 dicembre 2021), moglie delcampione, il 6 dicembre alle 18 a Firenze, al Conventino Caffè Letterario in via Giano della Bella 20, presenterà il'Per sempre noi due. Le ...

Advertising

FBiasin : Pare che gli organizzatori del #PallonedOro si siano scusati con la signora #Rossi per essersi dimenticati del Camp… - carlolaudisa : Troppe amnesie al #BallonDor . Il mancato ricordo di Paolo #Rossi (omaggiati solo Maradona e Müller) segue il tiepi… - shelshapira : RT @qn_lanazione: Paolo Rossi e Federica Cappelletti, storia di un grande amore. In un libro. La presentazione a #Firenze @shelshapira ht… - qn_lanazione : Paolo Rossi e Federica Cappelletti, storia di un grande amore. In un libro. La presentazione a #Firenze… - OmbraDuca : @salidaparallela @francotaratufo2 @ArchCmc Ohhhhhhh ecco bravo Paolo anch'io sempre fatta con solo i rossi sempre u… -