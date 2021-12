No Green Pass, 20esimo sabato di proteste. A Milano momenti di tensione in piazza Duomo (Di sabato 4 dicembre 2021) Si è verificato qualche momento di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove alcune decine di manifestanti No Green Pass e No Vax, si sono date appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde. Le forze dell’ordine hanno portato via per identificarle circa 15 persone, di fatto bloccando la protesta prima ancora che potesse iniziare. Sei hanno ricevuto sanzioni per occupazione di aree urbane. Una settimana persona, stavolta però in piazza Scala, è stata multata perché non portava la mascherina. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come «delinquenti» e «fascisti». Le due piazze No Green Pass di Milano Vari ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Si è verificato qualche momento di, indel, a, dove alcune decine di manifestanti Noe No Vax, si sono date appuntamento per protestare per ildi fila contro la certificazione verde. Le forze dell’ordine hanno portato via per identificarle circa 15 persone, di fatto bloccando la protesta prima ancora che potesse iniziare. Sei hanno ricevuto sanzioni per occupazione di aree urbane. Una settimana persona, stavolta però inScala, è stata multata perché non portava la mascherina. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come «delinquenti» e «fascisti». Le due piazze NodiVari ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - NicolaPorro : ?? Arriva una sentenza storica dal #Belgio ?? - lametabasta : RT @MarcoLudovico2: Riassunto perfetto di quanto ormai le discussioni su vaccino si VS vaccino no siano pertinenti con quelle su Green Pass… - archeoseby : RT @MiC_Italia: #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e teatri. L… -