NBA 2021 2022 | Golden State batte Phoenix | ai Clippers il derby di L A

(Di sabato 4 dicembre 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 dicembre della regular season NBA. IWarriors vincono 118-96 e interrompono la striscia da record di 18 successi deiSuns. I 23 punti di Steph Curry trascinano i Warriors al successo, che vale la prima posizione a Ovest. Ildi Los Angeles va ai, che si impongono per 119-115 sui Lakers con le due triple decisive di Luke Kennard negli ultimi 72 secondi di partita. Gli Utah Jazz poi superano 137-130 i Boston Celtics, mentre i Dallas Maverick cedono 91-107 contro i New Orleans Pellicans. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE I Brooklyn Nets conquistano la sesta vittoria nelle ultime sette partite superando per 110-105 i Minnesota TImberwolves. Gli Houston ...

I Milwaukee Bucks hanno visto interrompersi la loro striscia di otto successi consecutivi a Toronto, in una partita in back - to - back affrontata senza Giannis Antetokounmpo, ma sono ormai ...LeBron James passa al contrattacco. Dopo i due giorni nel protocollo sanitario per Covid per quello che si è rivelato un falso test positivo che l'ha costretto a una mini odissea, la star dei Lakers ...