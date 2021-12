Milan Salernitana 2-0 LIVE | il raddoppio di Saelemaekers

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Lancio per Simy, Maignan esce dall’area ma Tomori lo anticipa; mezzo pasticcio che non fa danno. 5? GOL1-0 Leao riceve sulla sinistra, punta Zortea, lo salta secco e arriva sul fondo, scarico arretrato a centro area leggermente sporcato da Veseli che comunque arriva da Kessie che colpisce con un piattone sinistro non perfetto ma che passa in mezzo a ...