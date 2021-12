Lo Zenit San Pietroburgo va in campo con i cani: il motivo (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo Zenit San Pietroburgo, nell’ultimo turno di campionato, è entrato in campo abbracciando dei cuccioli di cani: ecco spiegato il motivo. Di solito, l’ingresso in campo poco prima di una partita è riservato soltanto alle squadre protagoniste dell’incontro. In alcuni casi ad accompagnarle sono anche dei bambini i quali, per qualche istante, possono così stare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) LoSan, nell’ultimo turno di campionato, è entrato inabbracciando dei cuccioli di: ecco spiegato il. Di solito, l’ingresso inpoco prima di una partita è riservato soltanto alle squadre protagoniste dell’incontro. In alcuni casi ad accompagnarle sono anche dei bambini i quali, per qualche istante, possono così stare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : Lodevole iniziativa dello Zenit che, nell'ultimo turno di campionato, è entrato in campo abbracciando dei cani ?? - marina_rot : Ladies and gays, questo è lo Zenit San Pietroburgo! - infobetting : Zenit San Pietroburgo-FK Rostov (venerdì 3 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - InnoAllaJoya : stagionale, passando per il match di San Siro, da quello contro lo Zenit fino a quello di ieri sera contro la Saler… - gaiameddy98 : Divisa da libero dello Zenit San Pietroburgo per la Champions approvatissima Jenia pazzesko con questo blu #CLVolleyM -