F.1, GP Arabia Saudita - Prima fila Mercedes: Hamilton è in pole (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima fila tutta Mercedes al Gran Premio d'Arabia Saudita: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, staccando di un decimo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Solo terzo Max Verstappen: l'olandese della Red Bull, nel corso del suo ultimo giro, era ampiamente sotto il tempo di Lewis. Tuttavia, un errore all'ultima curva ha visto Max sbattere e rompere la sospensione posteriore destra, gettando tutto alle ortiche. Top 10. Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo in una qualifica tiratissima e non poteva esserci risultato migliore per il monegasco per cercare di ripagare il gran lavoro della Ferrari nel ricostruire la SF21 danneggiata nel venerdì di prove libere. Charles è riuscito a stare davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Il messicano, a sua volta, è ...

