Bari | riprodotta la statua di San Nicola con i mattoncini Lego

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sanè stato riprodotto da Riccardo Zangelmi,certified professional italiano. L’esposizione disi chiama “A Brick For Nick” Una bellissima iniziativa che certamente scalderà i cuori di tutti quanti. A, patria di San, unadel santo alta due metri è statafedelmente nel Museo Civico. La particolarità, però, è che questo monumento è stato realizzato tramite 60mila. L’opera d’arte fa parte della più ampia mostra che prende il nome di “A Brick For Nick“. La mostra prende il via oggi e sarà allestita per tutto il periodo natalizio. La mostra finirà ufficialmente il prossimo 9 Gennaio. L’evento di, parte del progetto Be Nicholas, consentirà di ammirare ...

