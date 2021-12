Apple e Google ricevono maximulta milionaria dall’Antitrust (Di sabato 4 dicembre 2021) Carenze informative e pratiche aggressive per acquisizione clienti: con queste motivazioni l’Antitrust ha multato Apple e Google per 10 milioni di euro a testa, il massimo della “pena” secondo la legge in corso. Antitrust (Adobe Stock)La multa è stata comminata a Google Ireland e Apple Distribution International dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in quanto le due società avrebbero violato il Codice del Consumo in due diversi modi: per pratiche aggressive da una parte e per carenze informative dall’altra. La notizia è stata diffusa direttamente dall’Antitrust attraverso una nota informativa ufficiale in cui si attesta che Google e Apple avrebbero violato gli articoli del codice del consumo anche nell’acquisizione di nuovi clienti, ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Carenze informative e pratiche aggressive per acquisizione clienti: con queste motivazioni l’Antitrust ha multatoper 10 milioni di euro a testa, il massimo della “pena” secondo la legge in corso. Antitrust (Adobe Stock)La multa è stata comminata aIreland eDistribution International dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in quanto le due società avrebbero violato il Codice del Consumo in due diversi modi: per pratiche aggressive da una parte e per carenze informative dall’altra. La notizia è stata diffusa direttamenteattraverso una nota informativa ufficiale in cui si attesta cheavrebbero violato gli articoli del codice del consumo anche nell’acquisizione di nuovi clienti, ...

Advertising

Inter : ??? | PODCAST Puoi ascoltarlo anche qui: Google?? - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Inter, le probabili formazion… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusAtalanta #SerieA #Juventus, pressing per Zakaria: duello col Dortmund ?? Sc… - LatinMixMasters : La #1 en Pura SALSA LMM SALSA RADIO: Una Aventura by Grupo Niche! Tune in now. - LatinMixMasters : La #1 en Pura SALSA LMM SALSA RADIO: SALSA BORICUA MIX VOL.1 by DJ ANNIE STAR! Tune in now.… -