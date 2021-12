Uomini e Donne, Eugenio e Francesca sono in crisi: la conferma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Francesca Del Taglio ed Eugenio Colombo, coppia storica di "Uomini e Donne", sono in crisi. Il blogger e amico dei due, Amedeo Venza, ha rivelato via Instagram: "Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi. La crisi c'è". Francesca e Eugenio sono una delle coppie più longeve del programma pomeridiano di Maria De Filippi. I due vivono insieme dal 2013 e sono diventati genitori due volte. Ma ora sembra esserci una crisi tra Francesca del Taglio ed Eugenio Colombo. A divulgare la notizia attraverso i social è stato Amedeo Venza, blogger, opinionista e amico intimo della coppia. Secondo Venza, la relazione tra i due non è ancora finita, ma stanno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 dicembre 2021)Del Taglio edColombo, coppia storica di "",in. Il blogger e amico dei due, Amedeo Venza, ha rivelato via Instagram: "Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi. Lac'è".una delle coppie più longeve del programma pomeridiano di Maria De Filippi. I due vivono insieme dal 2013 ediventati genitori due volte. Ma ora sembra esserci unatradel Taglio edColombo. A divulgare la notizia attraverso i social è stato Amedeo Venza, blogger, opinionista e amico intimo della coppia. Secondo Venza, la relazione tra i due non è ancora finita, ma stanno ...

