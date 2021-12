Mou-Inter, dopo tutto questo tempo… (Di venerdì 3 dicembre 2021) dopo 11 anni dall’ultima vera partita del portoghese con i colori nerazzurri, domani per la prima volta Mourinho e l’Inter saranno nemici C’eravamo tanto amati. Partiamo da questo presupposto per iniziare a parlare del rapporto che ha legato Josè Mourinho e l’Inter. Un amore che per i tifosi è sempre sembrato vero e corrisposto, viscerale, che identificava l’uno nell’essere dell’altro. Anche se durato appena due stagioni sulla panchina nerazzurra, l’ex tecnico portoghese ha reincarnato a lungo l’Interismo, personificazione di una fede che ha sempre dichiarato di avere per quei colori. Si sono sempre amati, anche da molto lontano. Sembra quasi di raccontare una di quelle vecchie storie di corrispondeva: ieri con le lettere, oggi con i social. Ma la vera storia di Mou e l’Inter è ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021)11 anni dall’ultima vera partita del portoghese con i colori nerazzurri, domani per la prima volta Mourinho e l’saranno nemici C’eravamo tanto amati. Partiamo dapresupposto per iniziare a parlare del rapporto che ha legato Josè Mourinho e l’. Un amore che per i tifosi è sempre sembrato vero e corrisposto, viscerale, che identificava l’uno nell’essere dell’altro. Anche se durato appena due stagioni sulla panchina nerazzurra, l’ex tecnico portoghese ha reincarnato a lungo l’ismo, personificazione di una fede che ha sempre dichiarato di avere per quei colori. Si sono sempre amati, anche da molto lontano. Sembra quasi di raccontare una di quelle vecchie storie di corrispondeva: ieri con le lettere, oggi con i social. Ma la vera storia di Mou e l’è ...

