L' intervista - Di Mauro Stellantis | Adas e connettività sono ormai imprescindibili

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ingegnere di formazione, titolare di un master conseguito alla Bocconi, Giuseppe Diha iniziato a lavorare nel gruppo PSA nel 2005, occupandosi di Citroën; nel 2019 diventa direttore della corporate B2B sales & remarketing della PSA Italia. Oggi è B2B director di. Crisi dei microchip: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali?Con la pandemia, il mondo dell'auto ha vissuto e vive una situazione di emergenza che ci ha portati a rimodulare il nostro lavoro con un approccio ancora più attento verso i clienti, con l'obiettivo di tutelarli e minimizzare l'impatto delle criticità. Il piano di azione interno per massimizzare la fornitura ha avuto, fin dall'inizio della creazione di, la massima priorità e il più alto livello di crescita. In particolare, abbiamo proattivamente lavorato sulla ...

Advertising

FogliodiSicilia : A 26 anni, giovanissimo, Enzo Ferrari lo nomina responsabile del Reparto Corse ... - mauro_vicini : RT @mgmaglie: Intervista al prefetto di Pesaro.'Avete avuto indicazioni di usare il pugno di ferro'? 'Il ministro Lamorgese ha rammentato c… - junews24com : Icardi Wanda Nara, l'attaccante: «Ho sbagliato, ma ora è tutto risolto» - - sportli26181512 : Icardi chiude il gossip: 'Ho fatto un errore e lo abbiamo risolto, sono uno all'antica': Mauro Icardi, attaccante d… - ilColibriLGBT : “La Traviata Norma”, intervista al curatore Mauro Muscio -

Ultime Notizie dalla rete : intervista Mauro

Golssip

JESOLO - Certificati fals i per evitare il vaccino , il direttore dell'Ulss4Filippi presenta un esposto in Procura. La bufera è scoppiata ieri sera, dopo un servizio del ...è emersa l', ...Viene poi associata la "bufala" della "lobby di Potenza" ai nostri reporter Marco Die ... è in realtà semplicemente un modo di condurre un'con una persona che ci era stata presentata ...Mauro Icardi rompe il silenzio sul tradimento e chiude definitivamente il gossip con sua moglie Wanda Nara. L’attaccante si confessa in un’intervista intima a Paramount Plus. Mauro Icardi è un calciat ...La modella argentina China Suarez avrebbe avuto un'altra conversazione con l'attaccante del Psg, marito di Wanda Nara. Svelato il botta e risposta tra i due.