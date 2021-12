Lewis Hamilton: “In Arabia Saudita non mi sento a mio agio, per me…” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno ed il penultimo appuntamento si correrà a Jeddah, circuito che ospiterà il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, deve tentare di riprendere Max Verstappen in vetta alla classifica in queste due ultime, emozionantissime, corse. Riuscirà la Mercedes a compiere il miracolo? Le parole di Lewis Hamilton Ecco cosa ha detto durante la consueta conferenza stampa che apre ufficialmente la tre giorni della gara il campione del mondo inglese che si è detto non a suo agio a correre in un Paese che non rispetta le differenze di genere: “Se mi sento a mio agio? Direi di no. Lo sport ha preso la decisione di correre qui, giusto o sbagliato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno ed il penultimo appuntamento si correrà a Jeddah, circuito che ospiterà il Gran Premio dell’. Il campione del mondo in carica,, deve tentare di riprendere Max Verstappen in vetta alla classifica in queste due ultime, emozionantissime, corse. Riuscirà la Mercedes a compiere il miracolo? Le parole diEcco cosa ha detto durante la consueta conferenza stampa che apre ufficialmente la tre giorni della gara il campione del mondo inglese che si è detto non a suoa correre in un Paese che non rispetta le differenze di genere: “Se mia mio? Direi di no. Lo sport ha preso la decisione di correre qui, giusto o sbagliato ...

