Ladri in convento, ma dentro la cassaforte l’amara sorpresa delle suore: “L’abbiamo lasciato per loro” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladri entrano nel convento di suore dell’Istituto figlie dell’oratorio di Codogno, ma all’interno della cassaforte trovano una ‘sorpresa’ choc. Era tempo che un gruppo di Ladri aveva puntato il convento del paesino Lombardo, conosciuto a tutti ormai per il primo caso di positività al Covid-19. A spiegare quanto successo è suor Gabriella in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non è la prima volta che i Ladri si presentano a rubare da noi. Ma noi la cassaforte non la usiamo”, ha spiegato la suora al quotidiano di via Solferino. Ladri in convento, nella cassaforte la strana scoperta Da qui l’idea delle suore di giocare un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)entrano neldidell’Istituto figlie dell’oratorio di Codogno, ma all’interno dellatrovano una ‘’ choc. Era tempo che un gruppo diaveva puntato ildel paesino Lombardo, conosciuto a tutti ormai per il primo caso di positività al Covid-19. A spiegare quanto successo è suor Gabriella in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non è la prima volta che isi presentano a rubare da noi. Ma noi lanon la usiamo”, ha spiegato la suora al quotidiano di via Solferino.in, nellala strana scoperta Da qui l’ideadi giocare un ...

