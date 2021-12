(Di venerdì 3 dicembre 2021) Torna in scena l'ex tronista di 'si è accomodato trono del dating show di Maria De Filippi ormai circa undici anni fa, quando alla ...

Advertising

Novella_2000 : “Volevano mandarmi via dal trono, poi andai a pranzo con Maria”: la confessione dell’ex tronista -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Federico

U&D, idiMastrostefanoMastrostefano è stato un celebre tronista di ' Uomini e donne '., a distanza di anni, ha raccontato qualchedel programma di ...Ma cosa successe? Uomini e Donne,Mastrostefano confessa un insospettabilesul suo trono Per decidersi a darsi una mossa, l'ex tronista ricorse ad un espediente alquanto inusuale: ...Torna in scena l’ex tronista di “Uomini e donne” Federico Mastrostefano. Federico Mastrostefano si è accomodato trono del dating show di Maria De Filippi ormai circa ...Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato un curioso aneddoto sulla sua esperienza al dating-show di Canale 5, ...