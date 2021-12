Giudice: un turno a Patric,Singo, Molina e Walace (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputati ieri fra Torino ed Empoli, Lazio e Udinese, fra i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilsportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputati ieri fra Torino ed Empoli, Lazio e Udinese, fra i ...

Advertising

IoNascoQui : Giudice Sportivo: Samp – Lazio, un turno di squalifica per Patric e Colley. Ammonizione e multa al capitano biancoc… - CalcioNews24 : ??Gli squalificati per il prossimo turno di #SerieA ?? - tabellamercatob : Ieri Giudice Sportivo dopo 15^ giornata #SerieB Un turno di squalifica per sei BRANCA Simone (#Cittadella) CASTAG… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Roma, un turno di stop per Abraham e Karsdorp, ammenda di 2mila euro per Zaniolo - BovesMdG : GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO IL TURNO 12 ?? ???? -