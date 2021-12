GdF di Verona | operazione antidroga | sequestrati oltre 27 kg di hashish

(Di venerdì 3 dicembre 2021)– La Guardia di Finanza di, nel corso di un’, ha arrestato due persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Si tratta di un 53enne calabrese residente a Villafranca die di un 25enne siriano domiciliato nel mantovano, da qualche tempo tenuti d’occhio dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria che, proprio in relazione ai precedenti specifici di uno dei due, ne seguivano i movimenti. Così è stato anche nel pomeriggio di mercoledì scorso, allorquando le Fiamme Gialle scaligere hanno notato il 53enne entrare con fare guardingo all’interno di un bungalow di un agriturismo nei pressi di Valeggio sul Mincio (VR), dove è stato poi raggiunto dal giovane siriano. I due sono stati visti allontanarsi dopo un’ora circa dagli ...

Così laha individuato un doppiofondo ricavato artigianalmente nella parte metallica del pianale dove era nascosta una borsa contenente 7 involucri in nylon termosaldati e sottovuoto, impregnati ...... Belluno (209), Pesaro e Urbino (203), Fermo (200), Ferrara (192), Trento (188),(184), ... al Fulgor l'ultimo Clint Eastwood "Cry Macho " Ritorno a casa" Rimini,scopre evasione fiscale da ...VERONA - La Guardia di Finanza di Verona, nel corso di un’operazione antidroga, ha arrestato due persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ...Riciclaggio e immigrazione clandestina, smantellata organizzazione: coinvolta anche Verona Verona, i vigili sequestrano due patenti false: multe di 5mila euro Una veronese in finale nella gara con Igi ...