Fiere | Roma | Codeway 2021 chiude Digital edition | appuntamento in presenza a maggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 dicembre 2021), 3 dic. (Labitalia) - Si è chiuso oggi, l'anteprimae della Fiera organizzata da Fierasulla Cooperazione Internazionale con un'attenzione privilegiata al settore profit e alle aziende, in programma indal 18 al 202022. L'ultima giornata dell'evento, che ha registrato in tutti e tre i giorni una notevole e qualificata partecipazione, ha avuto come tema protagonista della mattina agricoltura e alimentazione in Africa. I relatori, rappresentativi di tutte le componenti del mondo della cooperazione, istituzionale, terzo settore e imprese, hanno sottolineato concordemente quanto lo sviluppo del settore agroalimentare africano impatti sull'intero pianeta. Si tratta di un ...