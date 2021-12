Ddl violenza donne | Bonetti | un fenomeno aberrante | nessun alibi

Advertising

ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - Ettore_Rosato : Bella immagine di @elenabonetti e ministre governo Draghi che presentano ddl contro violenza sulle donne. Dimostra… - ItaliaViva : Conferenza stampa con le Ministre @elenabonetti Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mariastella Gelmini, Maria Crist… - contu_f : RT @ItaliaViva: ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti e delle… - PetrisDe : Il ddl contro la #violenza sulle #donne del #governo è un passo positivo e importante, perché non è possibile ferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl violenza

... tutte le donne vittime didevono sapere che non sono sole. Le istituzioni sono pronte ad ... Ricordando che nel"c'è anche una norma specifica su un intervento che riguarda gli orfani di ...Oggi, 3 dicembre, il Consiglio dei Ministri discuterà il disegno di legge contro lasulle donne. Ilcontiene al suo interno una serie di misure a sostegno delle vittime a cui verrà fornito un sostegno economico e la protezione adeguata. La legge è più che necessaria se ...Roma, 3 dic. "Il Cdm ha dato il via libera al ddl per il contrasto alla violenza di genere. Un provvedimento strategico che tutela le donne e previene i reati n ...Roma, 3 dic. (askanews) - Il disegno di legge con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti ...