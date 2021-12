Cristiano Ronaldo fa 801 gol in carriera | il commento sui social

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ha celebrato il raggiungimento degli 801 gol in: ildell’attaccante del Manchester United – FOTOha sfondato quota 800 gol inieri sera segnando una doppietta all’Arsenal con la maglia del Manchester United. Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!pic.twitter.com/1UqngjqE8V—(@) December 3, 2021 L’ex Juventus è infatti arrivato alla rete numero 801, stabilendo un nuovo record personale che ha voluto celebrare attraverso i suoi profili ...