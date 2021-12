Crescono ancora ricoveri e contagi, ma grazie ai vaccini il virus non dilaga (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.030 i nuovi casi e 72 i morti da Covid - 19. n rialzo ricoveri (+87) e terapie intensive (+10, con 60 ingressi). Il tasso di positività continua a ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.030 i nuovi casi e 72 i morti da Covid - 19. n rialzo(+87) e terapie intensive (+10, con 60 ingressi). Il tasso di positività continua a ...

Advertising

globalistIT : Tutti i dati del Ministero della Salute - claretta_g : @italianarmyfam_ AHAHHAHHA RM CHE DICE CHE GLI ORMONI CRESCONO FINO HAI 30 ANNI ANCORA SONO GIOVANI PER PENSARE A QUESTO - inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Papa #Cipro Esistono ancora lager per #migranti 2?? #CDM Nuova leg… - doxa_research : Crescono gli acquisti #phygital”. La ricerca realizzata da #BVADoxa in collaborazione con @salesforce ha rilevato g… - pimpi59 : RT @alice_ledda_: Perche dobbiamo agire ora, anche se abbiamo moltissime incognite su omicron? Perche' ora i numeri sono piccoli e crescono… -