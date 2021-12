Caterina Balivo confessa a Verissimo: «Mi piacerebbe condurre un quiz o un talent» (Di venerdì 3 dicembre 2021) . La conduttrice che si è volontariamente allontanata dalla tv per «Salvaguardare la sua famiglia», come aveva dichiarato in una recente intervista, ha voglia di ricominciare. Caterina Balivo, ospite domenica 5 dicembre a Verissimo, parla del suo futuro professionale in tv: «Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show». E aggiunge: «Mi piacerebbe affrontare un nuovo progetto e mettermi a servizio dei concorrenti e di un format senza ricominciare tutto da zero, come, invece, ho fatto in questi dieci anni di carriera con i miei precedenti programmi». L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di venerdì 3 dicembre 2021) . La conduttrice che si è volontariamente allontanata dalla tv per «Salvaguardare la sua famiglia», come aveva dichiarato in una recente intervista, ha voglia di ricominciare., ospite domenica 5 dicembre a, parla del suo futuro professionale in tv: «Miuno ancora di più un. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show». E aggiunge: «Miaffrontare un nuovo progetto e mettermi a servizio dei concorrenti e di un format senza ricominciare tutto da zero, come, invece, ho fatto in questi dieci anni di carriera con i miei precedenti programmi». L'articolo proviene da Corriere.

