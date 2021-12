Bollette, no di centrodestra e renziani a Draghi: stop al congelamento del taglio delle tasse ai ricchi per tutelare le fasce più povere (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’alleanza centrodestra-Italia Viva dà i suoi frutti. Ed è invincibile perfino di fronte al presidente del Consiglio che tutt’e tre i partiti, a parole, acclamano, Mario Draghi. Lega, Forza Italia e renziani sono stati inamovibili e hanno bloccato il premier sulla sua proposta di un contributo di solidarietà, per un un anno, ottenuto congelando il taglio delle tasse sui redditi oltre i 75mila euro, per abbassare le Bollette alle famiglie più in difficoltà. La mossa del capo del governo era nata come risposta alle preoccupazioni dei sindacati ma soprattutto per agire sul fronte ora più caldo, quello dei rincari di luce e gas, che – anche in questo caso almeno a parole – è quello che più spesso elenca tra le priorità il segretario della Lega Matteo Salvini. Cerca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’alleanza-Italia Viva dà i suoi frutti. Ed è invincibile perfino di fronte al presidente del Consiglio che tutt’e tre i partiti, a parole, acclamano, Mario. Lega, Forza Italia esono stati inamovibili e hanno bloccato il premier sulla sua proposta di un contributo di solidarietà, per un un anno, ottenuto congelando ilsui redditi oltre i 75mila euro, per abbassare lealle famiglie più in difficoltà. La mossa del capo del governo era nata come risposta alle preoccupazioni dei sindacati ma soprattutto per agire sul fronte ora più caldo, quello dei rincari di luce e gas, che – anche in questo caso almeno a parole – è quello che più spesso elenca tra le priorità il segretario della Lega Matteo Salvini. Cerca ...

