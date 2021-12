Arriva Uomini e Donne Vip: Ecco la data di inizio e la prima tronista super famosa direttamente dal Gf Vip. Fan in delirio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono mesi che si rincorrono voci su un’eventuale trono Vip di Uomini e Donne. Ma adesso gli amanti del dating show di Maria De Filippi verranno accontentati. Non solo questa nuova versione del programma si farà, ma andrà in onda già da gennaio 2022. Del resto, la regina di Mediaset è sempre pronta a reinventare le sue trasmissioni e a proporre novità per i telespettatori. Negli ultimi anni lo stesso show del pomeriggio è cambiato parecchio. Il trono classico e il trono over sono stati uniti, rendendo le situazioni ancora più divertenti e agevolando strani e impensabili intrecci. Non solo, grazie a Uomini e Donne Maria De Filippi si è portata avanti sui temi dell’inclusività, dimostrando che anche i suoi show dall’apparente contenuto trash possono dare buoni esempi. Abbiamo visto prima il trono gay, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono mesi che si rincorrono voci su un’eventuale trono Vip di. Ma adesso gli amanti del dating show di Maria De Filippi verranno accontentati. Non solo questa nuova versione del programma si farà, ma andrà in onda già da gennaio 2022. Del resto, la regina di Mediaset è sempre pronta a reinventare le sue trasmissioni e a proporre novità per i telespettatori. Negli ultimi anni lo stesso show del pomeriggio è cambiato parecchio. Il trono classico e il trono over sono stati uniti, rendendo le situazioni ancora più divertenti e agevolando strani e impensabili intrecci. Non solo, grazie aMaria De Filippi si è portata avanti sui temi dell’inclusività, dimostrando che anche i suoi show dall’apparente contenuto trash possono dare buoni esempi. Abbiamo vistoil trono gay, ...

Advertising

Jpolemica666 : RT @WILCHE91: @Jpolemica666 @schiva_questa Sto notando anche io... Sono senza parole. Ahimè la gente in Italia non ha alcuna cultura politi… - WILCHE91 : @Jpolemica666 @schiva_questa Sto notando anche io... Sono senza parole. Ahimè la gente in Italia non ha alcuna cult… - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ #FrancescaDelTaglia e #EugenioColombo sono in crisi? Arriva l’indiscrezione Per leggere qui ---->… - nc4tweet : RT @GruppoAbele: Il #Natale è di tutti. Per quest'anno scegli di accendere la luce di un diritto negato per donne e uomini per cui non arr… - raffaeledegni1 : RT @GruppoAbele: Il #Natale è di tutti. Per quest'anno scegli di accendere la luce di un diritto negato per donne e uomini per cui non arr… -