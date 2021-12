(Di venerdì 3 dicembre 2021)l’decentrata di, nel quartiere Le Vallette a Torino. Lo ha comunicato l’assessore Francesco Tresso precisando che “nonostante i problemi legati alla mancanza di personale costringano a ridurre il numero degli sportelli attivi,continuando a fornire ai cittadini i servizi anagrafici e di stato civile”. “Non sarà chiusa – aggiunge Tresso – anche perché, oltre a rappresentare un importante punto di accesso ai servizi comunali, svolge per la Città una utile funzione di presidio del territorio e per i cittadini è un importante punto di riferimento nel rapporto con l’amministrazione pubblica”. Nel contempo sarà rafforzata anche il funzionamento della sede di via Stradella otandola di due ulteriori sportelli per ...

nuovasocieta : Anagrafe, piazza Montale resterà aperta - ClaudiaBruno00 : RT @Roma_Amore_Mio: DAL QUARTIERE MEDIEVALE… ALL’ANAGRAFE! Siamo nei primi anni 30, tra le varie demolizioni sul lato destro del Vittorian… - GiacomoNesci : RT @Roma_Amore_Mio: DAL QUARTIERE MEDIEVALE… ALL’ANAGRAFE! Siamo nei primi anni 30, tra le varie demolizioni sul lato destro del Vittorian… - OstFF : RT @Roma_Amore_Mio: DAL QUARTIERE MEDIEVALE… ALL’ANAGRAFE! Siamo nei primi anni 30, tra le varie demolizioni sul lato destro del Vittorian… - Roma_Amore_Mio : DAL QUARTIERE MEDIEVALE… ALL’ANAGRAFE! Siamo nei primi anni 30, tra le varie demolizioni sul lato destro del Vitto… -

Ultime Notizie dalla rete : Anagrafe piazza

La Stampa

Praiano. Sabato 11 dicembre, inAntico Seggio, dalle ore 9.30 alle 12.30, si terrà il Microchip Day. Sarà possibile registrare gratuitamente all'canina i cani di proprietà ed avere chiarimenti su leggi e regolamenti ...Sculture e installazioni inRitornando nel raccolto centro storico, un'altra zona work in ... e place Raimu dedicata all'attore francese (all'Auguste César Muraire, 1883 - 1946) e ...Da ottobre è in corso il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2021, realizzato dall’Istat. Per Comacchio sono coinvolte a campione 505 famiglie. Il Comune invita tutti col ...2' di lettura 01/12/2021 - Da domani ottenere lo Spid sarà più veloce - ed economico - con il nuovo servizio proposto dal Comune di Pesaro, «tra i primi 30 in Italia in grado di autenticare l’identità ...