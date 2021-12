The Meatball Family

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Abbiamo incontrato l’istrionico attore milanese, che da tempo fa squadra con un gruppo di soci, in occasione dell’ottavo compleanno del suo format a tutta polpetta che viaggia oggi con cinque locali all’insegna di un’idea semplice e ben realizzata. La durata nel tempo sta dando ragione a quella che all’inizio poteva sembrare un’idea banale, proporre un ristorante che punta tutto sulle polpette, e che invece si è rivelata un’idea semplice ma non facile e di successo. Dal 2013, data di apertura del primo ristorante che è ancora lì in Via Vigevano a Milano, a oggi più di 3 milioni di polpette sono uscite da, cinque punti vendita tra proprietà e franchising tra Milano e Roma e non pensano di fermarsi qui con le aperture. Polpette anche itineranti con food truck in giro per l’Italia. Oltre 50 dipendenti di 12 nazionalità differenti, la ...

Advertising

beverfood : -

Ultime Notizie dalla rete : The Meatball

Beverfood.com

Rocky, invece, viene soprannominato nel corso della sua carriera 'Rock', 'Rocco', '', 'Iron Horse' e, soprattutto, 'Italian Stallion' - cioè il nome d'arte che lo stesso Stallone ...Rocky, invece, viene soprannominato nel corso della sua carriera 'Rock', 'Rocco', '', 'Iron Horse' e, soprattutto, 'Italian Stallion' - cioè il nome d'arte che lo stesso Stallone ...A spiced-up twist to the family-favorite homemade meatballs, Certified Piedmontese Moroccan Meatballs are easily adjustable to suit the level of heat your taste buds prefer. Make them in under 40 ...The Pioneer Woman Ree Drummond's cocktail meatballs are easy, sweet, spicy and a perfect little bite for a party or a quick dinner entree.