Selvaggia Lucarelli | Ragionate sull’uso di ragazze avvenenti nei programmi sportivi

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La prima molestia è l’uso che certo giornalismo fa delle belleDomani, pagina 10, di. Ora che l’attenzione per il caso Greta Beccaglia, l’inviata di Tv Toscana che è stata palpeggiata fuori da uno stadio, è lievemente calata, credo sia il caso di affrontare l’accaduto partendo da lontano. Magari lasciando il parcheggio di uno stadio popolato (anche) da incivili molestatori e tornando nello studio di quella tranquilla tv locale che ha sede a Campi Bisenzio, provincia di Firenze. Perché se è vero che Greta Beccaglia è stata molestata da un uomo e umiliata dal suo gesto schifoso, è altrettanto vero che dovrebbe finire un’epoca, ovvero quella delle donne umiliate da una frequente e degradante linea editoriale del giornalismo sportivo in questo paese, soprattutto nelle tv private, ma non solo. Greta Beccaglia, ...

Advertising

repubblica : Testata a Selvaggia Lucarelli, sospeso dalla Federazione il boxeur accusato dell'aggressione [di Romina Marceca] - Toni27767537 : RT @repubblica: Testata a Selvaggia Lucarelli, sospeso dalla Federazione il boxeur accusato dell'aggressione [di Romina Marceca] https://t.… - luca_tessitore : Ci mancava solo che non accadesse. Testata a Selvaggia Lucarelli, sospeso dalla Federazione il boxeur accusato dell… - legalevecchi : - SouzaEluam : RT @repubblica: Testata a Selvaggia Lucarelli, sospeso dalla Federazione il boxeur accusato dell'aggressione [di Romina Marceca] https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

All'epoca, ricorderete tutti, fece scalpore il confronto con la giurata, che le chiese esplicitamente se fosse o meno vaccinata. Mietta tergiversò, per poi rispondere che non l'...... il boxeur di Manziana, che ha sferrato una testata contro la giornalistadurante la manifestazione No Green Pass al Circo Massimo del 20 novembre. NoDopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli che le ha chiesto, senza ottenere risposta, se fosse vaccinata, l'ex concorrente di Ballando con le stelle, Mietta, dice adesso di non esserlo e spiega perché.Il talent show più amato della Rete ammiraglia continua a regalare inaspettati colpi di scena. Sempre più vicine alla finale, le coppie in gara hanno raggiunto un livello di preparazione davvero alto.