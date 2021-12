"Scuole" No Vax aprono da Nord a Sud. "Non mando i figli nella gabbia dei leoni" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ubicate in luoghi ameni, fuori dai centri abitati, immerse nei boschi, da Nord a Sud d’Italia. Sono le Scuole parentali: la soluzione che le famiglie No Vax e No Pass stanno adottano per provvedere da sole all’istruzione dei propri figli, ritirandoli dagli istituti pubblici e privati per non allinearsi alle misure anti-contagio. Tra questi banchi, infatti, mascherine, distanziamento e vaccinazioni sono un ricordo lontano: i piccoli alunni vivono come se il Covid non esistesse. Va ricordato: la legge italiana consente l’istruzione parentale - soggetta a specifica disciplina - a patto che non diventi una scappatoia per aggirare regole e divieti. A fare notizia per primi erano stati gli istituti ‘No Vax/No Mask’ dell’Alto Adige, che attualmente conta 629 bambini e ragazzi ritirati da scuola e in regime di homeschooling in tutto il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ubicate in luoghi ameni, fuori dai centri abitati, immerse nei boschi, daa Sud d’Italia. Sono leparentali: la soluzione che le famiglie No Vax e No Pass stanno adottano per provvedere da sole all’istruzione dei propri, ritirandoli dagli istituti pubblici e privati per non allinearsi alle misure anti-contagio. Tra questi banchi, infatti, mascherine, distanziamento e vaccinazioni sono un ricordo lontano: i piccoli alunni vivono come se il Covid non esistesse. Va ricordato: la legge italiana consente l’istruzione parentale - soggetta a specifica disciplina - a patto che non diventi una scappatoia per aggirare regole e divieti. A fare notizia per primi erano stati gli istituti ‘No Vax/No Mask’ dell’Alto Adige, che attualmente conta 629 bambini e ragazzi ritirati da scuola e in regime di homeschooling in tutto il ...

