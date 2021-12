Rai, stop inevitabile per lo storico programma: decisione epocale (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Rai è vicina ad una inaspettata decisione che cambierà totalmente il palinsesto televisivo: verso lo stop di uno storico programma. Il logo di Rai2 (screenshot Twitter)Colpo di scena per la nota rete televisiva di Viale Mazzini che si appresta a chiudere uno dei programmi storici del suo palinsesto. Quello di questa sera rischia di essere l’ultimo appuntamento con Quelli che il calcio. Secondo una clamorosa indiscrezione riportata da Tv Blog, lo storico programma sul calcio non riuscirà a spegnere le sue 30 candeline. Una notizia che rischia adesso di generare un vero e proprio terremoto. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Stefano De Martino la combina grossa, errore clamoroso: ha svelato tutto! Lo storico format negli anni ha fatto compagnia agli amanti del ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Rai è vicina ad una inaspettatache cambierà totalmente il palinsesto televisivo: verso lodi uno. Il logo di Rai2 (screenshot Twitter)Colpo di scena per la nota rete televisiva di Viale Mazzini che si appresta a chiudere uno dei programmi storici del suo palinsesto. Quello di questa sera rischia di essere l’ultimo appuntamento con Quelli che il calcio. Secondo una clamorosa indiscrezione riportata da Tv Blog, losul calcio non riuscirà a spegnere le sue 30 candeline. Una notizia che rischia adesso di generare un vero e proprio terremoto. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Stefano De Martino la combina grossa, errore clamoroso: ha svelato tutto! Loformat negli anni ha fatto compagnia agli amanti del ...

Quelli che il calcio chiude i battenti dopo 28 edizioni % ...televisivo di intrattenimento a tema sportivo trasmesso su Rai 3 dal 1993 al 1998 e su Rai 2 dal ... Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha deciso per lo stop definitivo'. Quelli che il calcio ...

Barà: intervento in Finlandia e lungo stop per Sergi Roberto

