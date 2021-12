Pagnotta pere e noci | ricetta di Fulvio Marino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladellaspeziata alleè ladidel 2 dicembre 2021, unaperfetta per il Natale ma non solo, è un pane confatto in casa, ottimo sempre. E come sempresuggerisce tutti i passaggi per un ottimo risultato. Questa volta il pane lo facciamo con la farina di segale integrale e con la farina tipo di grano tenero, meglio se usiamo il lievito madre e poi miele, cannella in polvere,a cubetti. E’ davvero il pane speziato perfetto per il Natale ma anche per tutto l’inverno. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno laspeziata di ...