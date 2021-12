Opere abusive e scarico di reflui nel fiume Sabato: denunciate due persone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTufo (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, a seguito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore dei controlli sui siti protetti e sui beni paesaggistici a protezione degli alvei fluviali, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due persone, ritenute responsabili, in concorso tra di loro, di abusivismo edilizio e dello scarico abusivo di acque reflue industriali. All’esito delle verifiche i militari accertavano che i predetti, in agro del comune di Tufo, nell’ambito dei lavori di adeguamento della galleria “Branete” della linea ferroviaria Avellino/Benevento, effettuavano lavori (rampa e creazione di uno scarico) eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, in quanto realizzati nell’ambito della fascia di rispetto del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTufo (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, a seguito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore dei controlli sui siti protetti e sui beni paesaggistici a protezione degli alvei fluviali, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due, ritenute responsabili, in concorso tra di loro, di abusivismo edilizio e delloabusivo di acque reflue industriali. All’esito delle verifiche i militari accertavano che i predetti, in agro del comune di Tufo, nell’ambito dei lavori di adeguamento della galleria “Branete” della linea ferroviaria Avellino/Benevento, effettuavano lavori (rampa e creazione di uno) eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, in quanto realizzati nell’ambito della fascia di rispetto del ...

