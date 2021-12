Infortunio Koulibaly si teme un lungo stop | ecco le sue condizioni

(Di giovedì 2 dicembre 2021)per Kalidou Koulibay che è uscito dal campo nel finale di partita di Sassuolo-Napoli, siuno stiramento. L’assenza del centrale difensivo senegalese è un duro colpo per gli azzurri, si è visto anche alla fine della partita Sassuolo-Napoli, quandoè stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Juan Jesus, che a freddo si è dovuto lanciare in una partita molto complicata. Sarà un caso ma proprio il difensore brasiliano, che fino ad ora non aveva demeritato giocando da centrale, si è perso Ferrari in occasione del gol del pareggio del Sassuolo.: tutte le notizie Il difensore si sottoporrà nelle prossime ore ad esami strumentali per capire l’entità del suo. Impossibile che possa scendere in campo ...

Commenta per primo Il Napoli rischia di perdere Kalidouper 2 mesi, di cui 30 pere altri 30 per la Coppa d'Africa se dovesse arrivare fino in fondo. Per questo il club azzurro si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un rinforzo in ...Sicuramente il tutto è stato condizionato dagli infortuni di Insigne ma soprattutto Fabian Ruiz (autore di una gran partita fino all') e. Più che di una scelta tattica il Napoli è ...Infortunio per Kalidou Koulibay che è uscito dal campo nel finale di partita di Sassuolo-Napoli, si teme uno stiramento."Spalletti a Napoli c’è un detto: ‘chi nun tene coraggio nun se cocca ch' 'e femmene belle’, e stasera mi sa che sei andato in bianco”.