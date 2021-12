Immissioni in ruolo: attingete al concorso 1999/2000, riaprite le GAE per quei vincitori attempati. Lettera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Inviata da Roberta Galeotti - Egregio Signor Ministro, sono una insegnante riciclata, cioè ho recuperato la carriera scolastica dopo aver perso il lavoro. Ho svolto, infatti, diversi lavori fino all'agosto del 2000, data in cui sono rientrata nelle Graduatorie Provinciali in Prima Fascia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Inviata da Roberta Galeotti - Egregio Signor Ministro, sono una insegnante riciclata, cioè ho recuperato la carriera scolastica dopo aver perso il lavoro. Ho svolto, infatti, diversi lavori fino all'agosto del, data in cui sono rientrata nelle Graduatorie Provinciali in Prima Fascia. L'articolo .

