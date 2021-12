GF Vip | annullano l' ingresso di Ferdinando Giordano | Non provocarmi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 2 dicembre 2021)dovrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: nonostante la mancanza di una produzione ufficiale, l'ex gieffino è stato messo in quarantena nello stesso albergo dove sono ricoverate anche Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. "Come stai? Ebbene sì, sono tornato su Instagram"-ha esordito-"Quando mi hanno bloccato e chiuso il mio profilo, non è stata una parentesi piacevole. Ricordi Ma le cose stanno cambiando, quindi ho deciso di torna e goditi questa esperienza migliore. Entra in Instagram, ecco cosa intendo, ehm. Un nuovo inizio. Su Instagram! Torna indietro nel tempo, vediamo cosa sta succedendo". Tuttavia, dopo una settimana di silenzio,è tornato su Instagram per trasmettere in diretta...la sua casa! ...