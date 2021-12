“Comunità solidali”: pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al bando (Di giovedì 2 dicembre 2021) Contrasto della povertà, sviluppo di un’agricoltura sostenibile, raggiungimento dell’uguaglianza di genere. Questi alcuni degli obiettivi perseguibili mediante il bando “Comunità solidali 2020”, per il quale la Regione Lazio stanzia oltre 10 milioni di euro, andando a finanziare 253 progetti, la cui graduatoria è stata pubblicata oggi. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Tra le altre aree tematiche di riferimento per le proposte progettuali ci sono: il favorire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, con opportunità di apprendimento permanente per tutti; l’incentivazione di un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; la riduzione delle ineguaglianze sociali con un’attenzione rivolta al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021) Contrasto della povertà, sviluppo di un’agricoltura sostenibile, raggiungimento dell’uguaglianza di genere. Questi alcuni degli obiettivi perseguibili mediante il2020”, per il quale la Regione Lazio stanzia oltre 10 milioni di euro, andando a finanziare 253, la cuiè stataoggi. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Tra le altre aree tematiche di riferimento per le proposte progettuali ci sono: il favorire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, con opportunità di apprendimento permanente per tutti; l’incentivazione di un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; la riduzione delle ineguaglianze sociali con un’attenzione rivolta al ...

