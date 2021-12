Carlos Santana si prende una pausa: “Sentivo un dolore al petto e ho chiesto a mia moglie di portarmi in ospedale”. Ecco cos’è accaduto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Carlos Santana ha deciso di prendersi una pausa cancellando gli spettacoli di Las Vegas previsti per dicembre. Come ha spiegato lo stesso artista 74enne, la decisione è stata presa per motivi di salute. Il chitarrista, come ha fatto sapere il presidente della Universal Tone Management ha infatti subito un’operazione al cuore “non programmata”. “Ho chiesto a mia moglie di portarmi in ospedale perché Sentivo dei fastidi al petto”, ha raccontato Santana. Per questo “devo un po’ prendermi cura di me e mi prendo una pausa per tornare a suonare come prima e poter dare il 150%”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha deciso dirsi unacancellando gli spettacoli di Las Vegas previsti per dicembre. Come ha spiegato lo stesso artista 74enne, la decisione è stata presa per motivi di salute. Il chitarrista, come ha fatto sapere il presidente della Universal Tone Management ha infatti subito un’operazione al cuore “non programmata”. “Hoa miadiinperchédei fastidi al”, ha raccontato. Per questo “devo un po’rmi cura di me e mi prendo unaper tornare a suonare come prima e poter dare il 150%”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

