Burkina Faso, lo scacchiere degli integri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sullo scacchiere, quando i pezzi importanti sono in pericolo, si sacrificano le pedine: meglio perdere un paio di pedine, anche tutte, che perdere il re o la regina o l’alfiere. Sullo scacchiere del Sahel, quello che interessa il triangolo Mali-Niger-Burkina, si sta verificando la stessa cosa: si sacrificano le “pedine”, vale a dire la popolazione, la vita e la storia della gente e di interi villaggi, il futuro e i sogni dei giovani. LA PARTITA SI È FATTA DURA, gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sullo, quando i pezzi importanti sono in pericolo, si sacrificano le pedine: meglio perdere un paio di pedine, anche tutte, che perdere il re o la regina o l’alfiere. Sullodel Sahel, quello che interessa il triangolo Mali-Niger-, si sta verificando la stessa cosa: si sacrificano le “pedine”, vale a dire la popolazione, la vita e la storia della gente e di interi villaggi, il futuro e i sogni dei giovani. LA PARTITA SI È FATTA DURA, gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

J__kcaj : @giovaafcim7 Ed esiliarti in Burkina Faso nel caso - toscamilla : @myrtamerlino l'Italia è al 77° posto per la libertà di stampa, addirittura dietro Tonga, Burkina Faso e Botswana.… - DronEXPit : @GuardiaPostale @ilpresidenthe Intanto in Burkina Faso i ne???ti stanno mandando in culo l'esercito francese perché… - luca_guerrini : @myrtamerlino No. I numeri dicono altro. Il tasso di natalità del Burkina Faso è più alto di qualsiasi paese europe… - ShalomMovimento : Cambiamenti climatici, terrorismo e migrazioni. Il caso del Burkina Faso. 47^ Festa della Mondialità, a San Miniato… -