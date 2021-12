Bryan Adams torna con “So happy it hurts” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si intitola So happy it hurts il nuovo lavoro discografico di Bryan Adams Quando esce il nuovo disco di Bryan Adams? So happy it hurts uscirà l’11 marzo 2022. È il regalo che Bryan Adams ci fa e si fa per i suoi 40 anni di carriera. 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award. Ne ha fatta di strada il rocker canadese, che divenne famoso prima nel 1983, con Cuts Like a Knife, poi nell’’84 con Reckless. Il singolo Summer of ’69 rimane ad oggi fra i brani più popolari in molti Paesi di tutto il mondo. Una canzone senza tempo, che ti riporta indietro con la memoria. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si intitola Soitil nuovo lavoro discografico diQuando esce il nuovo disco di? Soituscirà l’11 marzo 2022. È il regalo checi fa e si fa per i suoi 40 anni di carriera. 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award. Ne ha fatta di strada il rocker canadese, che divenne famoso prima nel 1983, con Cuts Like a Knife, poi nell’’84 con Reckless. Il singolo Summer of ’69 rimane ad oggi fra i brani più popolari in molti Paesi di tutto il mondo. Una canzone senza tempo, che ti riporta indietro con la memoria. ...

Agenzia_Ansa : Bryan Adams in Italia è risultato positivo al covid, dopo un controllo all'aeroporto di Malpensa dove è atterrato.… - radiokemonia : Stai ascoltando: Bryan Adams-Heaven La musica anni 80 solo su - SMSNEWSOFFICIAL : BRYAN ADAMS: è in pre-order il nuovo album “So Happy It Hurts” che esce l’11 marzo 2022, a febbraio tre date in Ita… - radiokemonia : Stai ascoltando: Bryan Adams-Here I Am La musica anni 80 solo su - inomniapparatus : Bon Jovi e Bryan Adams con la loro musica mi uccidono -