Uomini e Donne, La Scelta: Andrea Nicole e Ciprian, Definiti Falsi e Bugiardi! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Anticipazioni Uomini e Donne. Poche ore fa, presso gli studi Uomini e Donne, è avvenuta una Scelta strana, quella di Andrea Nicole, che ha scelto Ciprian Aftim. La coppia è stata definita falsa e bugiarda dagli opinionisti. Caos in studio! Ecco cosa è successo durante la Scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne. Andrea Nicole e l’incontro segreto con Ciprian: caos a Uomini e Donne Andrea Nicole ha fatto la sua Scelta a Uomini e Donne, ma le cose non sono andate come d’abitudine. Niente petali rossi, ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Anticipazioni. Poche ore fa, presso gli studi, è avvenuta unastrana, quella di, che ha sceltoAftim. La coppia è stata definita falsa e bugiarda dagli opinionisti. Caos in studio! Ecco cosa è successo durante ladie l’incontro segreto con: caos aha fatto la sua, ma le cose non sono andate come d’abitudine. Niente petali rossi, ...

