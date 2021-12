Tragedia sul lavoro: malore mentre prepara il caffè ai clienti: morto 57enne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tragedia a Fiume Veneto, comune in provincia di Pordenone. Roberto Lodi ha accusato un malore mentre sta preparando il caffè ai suoi clienti nel bar di cui era proprietario e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 1 dicembre 2021)a Fiume Veneto, comune in provincia di Pordenone. Roberto Lodi ha accusato unstando ilai suoinel bar di cui era proprietario e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

antoniospadaro : #Dio non è fuori dalla tragedia: la fa brillare dall’interno. La sua manifestazione non è separata dal buio, non è… - blusewillis1 : RT @paoloigna1: Allucinante e sono gentile, quindi andare in bikini autorizzerebbe dare pacche sul sedere non gradite ad una Donna? lascio… - pieradeglispiri : @Sabri_Potter D’inverno o quando generalmente piove è una tragedia ahaha ho visto molti turisti e anche molte valig… - nocchi_rita : RT @_DAGOSPIA_: FILIPPO FACCI: DOPO 'STO CASINO, GRETA BECCAGLIA DI PACCHE SUL CULO NE VORREBBE UNA A SETTIMANA… - PieroVendramel : RT @_DAGOSPIA_: FILIPPO FACCI: DOPO 'STO CASINO, GRETA BECCAGLIA DI PACCHE SUL CULO NE VORREBBE UNA A SETTIMANA… -