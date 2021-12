Skeleton | Valentina Margaglio | “L’infortunio mi ha aiutata a guidare meglio Pronta per le Olimpiadi”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La pista di Igls-Innsbruck (Austria) si è tinta, almeno in parte, di azzurro nel corso dell’ultimo fine settimana. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di2021-2022, infatti, la nostraha centrato uno storico terzo posto nella gara femminile, preceduta solamente da Elena Nikitina e Kimberley Bos. Un risultato che conferma la crescita dell’atleta classe 1993 che, ormai, è una certezza delloanche ai più alti livelli. La nativa di Casale Monferrato ha raccontato le sue emozioni nel corso della trasmissione Speed-on-ice-2u di Sport2u in collazione con OA Sport, condotta da Claudio Cavosi. “L’ho combinata grossa anche stavolta – sorride– dopo quanto fatto ai Mondiali, devo dire che questo podio ci voleva proprio. Ho centrato ...

A livello di guida,Margaglio ha ben chiari i motivi del suo miglioramento. 'Ho fatto un enorme passo in avanti che, sinceramente, non mi aspettavo. Ho svolto 3 settimane di discese senza ...